Ги Буше рассказал о состоянии Маклауда, ушедшего в раздевалку «Авангарда» в конце игры

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о состоянии форварда Майкла Маклауда и игре вратаря Никиты Серебрякова в победном матче с «Локомотивом» (4:1, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

— Маклауд ушёл в раздевалку в концовке матча, что с ним? И как оценить игру Серебрякова?

— Что касается Серебрякова, то он надёжно действует уже длительное время, на него можно положиться. Маклауд должен был вернуться на лёд, но я сказал, чтобы он остался в раздевалке, чтобы дать ему отдохнуть и поберечь его, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Вторая игра четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится в воскресенье, 13 апреля.