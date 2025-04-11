Ги Буше рассказал о состоянии Маклауда, ушедшего в раздевалку «Авангарда» в конце игры
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о состоянии форварда Майкла Маклауда и игре вратаря Никиты Серебрякова в победном матче с «Локомотивом» (4:1, 1-0) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5) 0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3) 1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4) 1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5) 1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)
— Маклауд ушёл в раздевалку в концовке матча, что с ним? И как оценить игру Серебрякова?
— Что касается Серебрякова, то он надёжно действует уже длительное время, на него можно положиться. Маклауд должен был вернуться на лёд, но я сказал, чтобы он остался в раздевалке, чтобы дать ему отдохнуть и поберечь его, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Вторая игра четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Авангардом» состоится в воскресенье, 13 апреля.
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