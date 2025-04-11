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Овечкин назвал игроков НХЛ, которые могут приблизиться к его рекорду

Овечкин назвал игроков НХЛ, которые могут приблизиться к его рекорду
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал игроков НХЛ, которые могут приблизиться к его рекорду. Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

— Ты видишь игрока в лиге, который когда-нибудь будет сидеть на твоём месте?
— Да, Макдэвид, Драйзайтль, Мэттьюс. Самое главное, чтобы не было травм, мне повезло, что у меня их было мало. Были, но не такие серьёзные. Чтобы не было травм и всё сложилось удачно. Ребята, которых назвал — одни из лучших. У них есть хорошие шансы, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

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