Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил, специально ли не стал бросать в пустые ворота в матче с «Чикаго»

Овечкин ответил, специально ли не стал бросать в пустые ворота в матче с «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) не хотел забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.

— «Чикаго», пустые ворота, возможность побить рекорд. Отказался тогда?
— Тренер спросил, пойду ли я, ответил, что пойду, но бросать не буду.

— Ты принципиально не хотел так добить рекорд?
— Да. Ребята тоже спрашивали, отвечал, что не хочу бросать, — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

В следующем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Эксклюзив
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android