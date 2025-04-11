Овечкин ответил, специально ли не стал бросать в пустые ворота в матче с «Чикаго»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) не хотел забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.
— «Чикаго», пустые ворота, возможность побить рекорд. Отказался тогда?
— Тренер спросил, пойду ли я, ответил, что пойду, но бросать не буду.
— Ты принципиально не хотел так добить рекорд?
— Да. Ребята тоже спрашивали, отвечал, что не хочу бросать, — сказал Овечкин в эфире канала Fonbet в Vk Video.
В следующем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).