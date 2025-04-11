«Почему нет». Овечкин — о 900-й шайбе в текущем регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, может ли он забросить 900 шайб в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

— Какая следующая индивидуальная цель?

— Осталось несколько игр, потом — плей-офф. Самое важное — побороться за Кубок Стэнли.

— 900 возможно?

— Почему нет.

— Может, побить рекорд Гретцки вместе с плей-офф, сколько тебе там осталось?

— 49, но это нужно два-три плей-офф играть, 100%, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести четыре встречи.