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Аршавин поделился эмоциями от записи интервью с Овечкиным

Аршавин поделился эмоциями от записи интервью с Овечкиным
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Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от записи интервью с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Если говорить начистоту — я нервничал. Ещё вчера, когда сказали, что на 90% запишем Сашу, не понимал, как это будет, в каком он настроении. Интервью в день игры для меня дико, но Саша сказал, что здесь это нормальная практика.

Когда спорт уходит из жизни, бывают такие моменты, что ты нервничаешь. Это один из эпических моментов после завершения карьеры, к которому мой организм готовился. Подумал, чем отличается спортсмен высокого уровня, а он просто должен уметь готовить себя и делать то, что организм не хочет. Вот эта стрессоустойчивость отличает спортсменов высокого уровня», — сказал Аршавин в эфире канала Fonbet в Vk Video.

Ранее Андрей Аршавин выкладывал фото с матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин. Это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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