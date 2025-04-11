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Гендиректор «Лады» прокомментировал слухи о возможном слиянии клуба с АКМ

Гендиректор «Лады» прокомментировал слухи о возможном слиянии клуба с АКМ
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Генеральный директор «Лады» Игорь Поваров прокомментировал слухи о возможном слиянии клуба с АКМ. Ранее, по ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможном объединении тольяттинцев с тульской командой из ВХЛ.

— Много было вопросов о партнёрстве с тульским АКМ. Как появился этот вариант и ведётся ли сейчас работа?
— Действительно много говорится, называются фамилии и аббревиатуры. Здесь надо ударение поставить не на АКМ, а поставить на то, что ведётся поиск стратегического партнёра, который действительно нужен. Лигой, помимо стабильного финансового положения, потолка и пола зарплат, маркетинга, ставится задача, чтобы не было перекоса в сторону бюджетного финансирования, поэтому стратегический партнёр жизненно необходим.

Он нужен как с юридической точки зрения, так и с финансовой точки зрения. Решить вопросы с наполнением доходной части только бюджетными деньги не получится. Спасибо нашему титульному партнёру, который с нами в беде и в радости, но нужен ещё один такой серьёзный надёжный партнёр. Появляются сейчас разные названия и имена, однако они могут быть и другими, — приводит слова Поварова пресс-служба «Лады».

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