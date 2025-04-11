«Это финал ЛЧ, не можем обосраться». Филатов — о речи Аршавина перед интервью с Овечкиным

Бывший хоккеист «Коламбус Блю Джекетс», ЦСКА и «Салавата Юлаева» Никита Филатов рассказал о своих эмоциях от записи интервью с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Если нервничал Аршавин, представьте, что творилось со мной. Это очень значимое событие в моей жизни, действительно волнительно. Вроде знаю Сашу 20 лет… Вопросы все знаешь, темы, всё вроде просто, но энергетика этой истории, величие Овечкина и легендарность события… Эмоции зашкаливают, сейчас, когда интервью позади, хорошая эйфория.

Аршавин сказал хорошую фразу за пять минут до начала интервью, я её запомню на всю жизнь: «У нас финал Лиги чемпионов, второго шанса не будет, мы не можем обосраться», — сказал Филатов в эфире канала Fonbet в Vk Video.