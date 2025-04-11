Габриэль Ландеског выйдет на лёд в официальном матче впервые с 2022 года

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског дебютирует в составе клуба АХЛ «Иглс» в матче с «Хендерсон Силвер Найтс», сообщает пресс-служба «Колорадо» в соцсети X (ранее Twitter). Встреча пройдёт в ночь с 11 на 12 апреля.

Напомним, 32-летний форвард был отправлен в клуб АХЛ «Иглс» для набора игровой формы. Ранее форвард принимал участие в тренировках «Эвеланш». Отметим, что хоккеист не играл в официальных встречах после победы в Кубке Стэнли — 2022. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

Ландеског в 2011 году был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим вторым номером. Он обладатель Кубка Стэнли — 2022 и двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции (2013, 2017).