Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 11 апреля 2025 года

11 апреля прошёл первый игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Уфе прошёл матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак».

В Ярославле местный «Локомотив» встречался с омским «Авангардом». Игра состоялась на стадионе «Арена-2000».

Пары 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядят следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 0-1;

«Салават Юлаев — «Спартак» — 1-0.

«Трактор» — «Динамо» Мн — 0-0;

«Динамо» М — «Ак Барс» — 0-0.