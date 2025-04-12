Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 11 апреля 2025 года
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11 апреля прошёл первый игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Уфе прошёл матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Локтионов, Миронов) – 06:02 (5x5) 1:1 Ян (Хафизуллин, Ремпал) – 14:00 (5x5) 2:1 Ян (Пименов, Цулыгин) – 16:58 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Ремпал) – 51:41 (5x5) 4:1 Цулыгин (Пименов, Ремпал) – 56:37 (5x5)
В Ярославле местный «Локомотив» встречался с омским «Авангардом». Игра состоялась на стадионе «Арена-2000».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5) 0:2 Маклауд (Окулов, Ткачёв) – 27:50 (5x3) 1:2 Фрейз (Шалунов, А. Радулов) – 39:36 (5x4) 1:3 Якупов (Маклауд, Шарипзянов) – 48:37 (5x5) 1:4 Спунер (Окулов) – 54:08 (5x5)
Пары 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядят следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 0-1;
«Салават Юлаев — «Спартак» — 1-0.
«Трактор» — «Динамо» Мн — 0-0;
«Динамо» М — «Ак Барс» — 0-0.
Комментарии
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