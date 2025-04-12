Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 11 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 11 апреля 2025 года
Комментарии

11 апреля прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 1
ХК Норильск
Норильск
0:1 Попов (Горбунов, Голоднюк) – 12:02 (5x5)     1:1 Гончаров (Гурзанов) – 24:59 (5x5)     2:1 Иванов (Платонов, Угольников) – 47:48 (5x4)     3:1 Шварёв – 59:47 (en)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Пешехонов (Сидляров, Бердюков) – 06:30 (5x4)     2:0 Пешехонов (Салахов, Квартальнов) – 15:18 (5x5)     3:0 Сидляров (Пешехонов, Никитин) – 20:22 (5x5)     4:0 Бердюков (Пешехонов, Сидляров) – 41:29 (5x4)     5:0 Пешехонов (Яковлев, Сидляров) – 53:10 (5x4)     6:0 Буруянов (Сараев, Казаковцев) – 53:45 (5x5)    

Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России:

«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) — 1-1;
«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) — 2-0.

«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) — 1-0;
«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) — 1-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.

Календарь плей-офф ВХЛ
Сетка плей-офф ВХЛ
Материалы по теме
Два камбэка с 0-3, потасовка с участием болельщиков. Как прошёл первый раунд плей-офф ВХЛ
Два камбэка с 0-3, потасовка с участием болельщиков. Как прошёл первый раунд плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android