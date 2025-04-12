Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 11 апреля 2025 года
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11 апреля прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 1
ХК Норильск
Норильск
0:1 Попов (Горбунов, Голоднюк) – 12:02 (5x5) 1:1 Гончаров (Гурзанов) – 24:59 (5x5) 2:1 Иванов (Платонов, Угольников) – 47:48 (5x4) 3:1 Шварёв – 59:47 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Пешехонов (Сидляров, Бердюков) – 06:30 (5x4) 2:0 Пешехонов (Салахов, Квартальнов) – 15:18 (5x5) 3:0 Сидляров (Пешехонов, Никитин) – 20:22 (5x5) 4:0 Бердюков (Пешехонов, Сидляров) – 41:29 (5x4) 5:0 Пешехонов (Яковлев, Сидляров) – 53:10 (5x4) 6:0 Буруянов (Сараев, Казаковцев) – 53:45 (5x5)
Счёт в парах четвертьфинала OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России:
«Динамо» (г. Санкт-Петербург) — «Магнитка» (г. Магнитогорск) — 1-1;
«Югра» (г. Ханты-Мансийск) — ХК «Норильск» (г. Норильск) — 2-0.
«Химик» (г. Воскресенск) — «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург) — 1-0;
«Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород) — «Челмет» (г. Челябинск) — 1-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.
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