Овечкин получил живого козла из рук Бекстрёма

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, отдавший наибольшее количество голевых передач на одноклубника Александра Овечкина, подарил россиянину живого козла. Эпизод произошёл во время празднования голевого рекорда Овечкина на домашней арене «Кэпиталз».

«Мы дарим тебе козла», — сказал Бекстрём.

Слово «Goat», на английском обозначающее козла, также является аббревиатурой от «Greatest of all time» — лучший на все времена.

39-летний Овечкин является рекордсменом Национальной хоккейной лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах (895). Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), который состоялся в вечер 6 апреля.