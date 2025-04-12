Дилан Строум отреагировал на вопрос о возможной планке рекорда Александра Овечкина

Партнёр Александра Овечкина по атакующей тройке «Вашингтон Кэпиталз» центральный нападающий Дилан Строум ответил на вопрос, до какого количества российский форвард сможет увеличить свой снайперский рекорд в НХЛ.

«Я не знаю. Вам следовало бы спросить об этом у него. Очевидно, что 900-й гол будет наверняка, но в целом я не знаю. Я бы с уверенностью сказал, что где-то в 900-х, думаю. Посмотрим, что принесёт нам будущее, но этот парень — лучший», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

6 апреля в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги, одним из ассистентов Овечкина при рекордном голе был Дилан Строум. Контракт Александра с «Вашингтоном» истекает после сезона-2025/2026.

Видео: Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина