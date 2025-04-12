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Брэйден Шенн: Овечкин может забить 1000 голов после того, что он сделал

Брэйден Шенн: Овечкин может забить 1000 голов после того, что он сделал
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн высказался о том, сколько голов сможет забить обладатель снайперского рекорда НХЛ российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Парень может играть столько, сколько захочет. Он может забить 1000 голов после того, что он сделал, вы же понимаете, что я имею в виду? Конечно, это зависит от него самого и того, как долго он хочет играть, но он по-прежнему обладает особым талантом», — приводит слова Шенна официальный сайт НХЛ.

6 апреля в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги. Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона-2025/2026.

Видео: Овечкин празднует в ресторане рекорд по голам в НХЛ

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