«Продлим на 13 лет?» Овечкин — о возможном подписании нового контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку заявил, что может подписать ещё один 13-летний контракт со «столичными».

«Как будто бы вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление? Я могу подписать ещё на 13 лет», — сказал Овечкин на церемонии, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале Monumental Sports Network.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).