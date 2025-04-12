Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Продлим на 13 лет?» Овечкин — о возможном подписании нового контракта с «Вашингтоном»

«Продлим на 13 лет?» Овечкин — о возможном подписании нового контракта с «Вашингтоном»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шутку заявил, что может подписать ещё один 13-летний контракт со «столичными».

«Как будто бы вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление? Я могу подписать ещё на 13 лет», — сказал Овечкин на церемонии, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале Monumental Sports Network.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда
Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android