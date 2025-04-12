Карбери: о праздновании рекорда Овечкина люди будут рассказывать внукам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о снайперском рекорде форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина в НХЛ.

«Очень важно было отпраздновать это достижение и насладиться им всей командой, испить всю радость до капли. Такое бывает раз в жизни. О том, что происходило эту неделю, люди будут рассказывать внукам. Про гол, про реакцию скамейки запасных, про всё то, что происходило после гола», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).