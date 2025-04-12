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Никита Кучеров достиг отметки 800 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Никита Кучеров достиг отметки 800 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ
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31-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проводит свой 800-й матч в регулярных сезонах НХЛ. Юбилейной стала домашняя игра «Тампы» с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты на «Амали-Арене» в Тампе (США, штат Флорида).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 01:01    

К этой отметке Кучеров подошёл, набрав за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 989 очков — на его счету 354 заброшенные шайбы и 635 результативных передач. Все свои 800 матчей в регулярках НХЛ Никита провёл в составе «Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Кучерова 116 очков (34 + 82) в 74 матчах, российский форвард является главным претендентом на Арт Росс Трофи — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

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