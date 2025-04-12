Евгений Малкин забросил курьёзную 514-ю шайбу и опередил Джереми Рёника в истории НХЛ

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 514-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В выездном матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты в Ньюарке, Малкин записал на свой счёт первый гол «Питтсбурга» на 17-й минуте, установив счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

В рейтинге снайперов за всю историю НХЛ Евгений Малкин опередил Джереми Рёника, забросившего за карьеру 513 шайб, и вышел на чистое 42-е место. 41-ю строчку с 515 голами занимает Пьер Тюржон.

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