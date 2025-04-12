Евгений Малкин забросил курьёзную 514-ю шайбу и опередил Джереми Рёника в истории НХЛ
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 514-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В выездном матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты в Ньюарке, Малкин записал на свой счёт первый гол «Питтсбурга» на 17-й минуте, установив счёт 2:1 в пользу хозяев льда.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хаула (Мерсер, Песке) – 00:15 2:0 Палат (Гласс, Кейси) – 06:17 2:1 Малкин (Хейз, Карлссон) – 16:10 2:2 Пуустинен (Малкин, Грызлик) – 21:05 (pp) 2:3 Кросби (Раст, Грызлик) – 53:21 (pp) 2:4 Раст (Кросби, Койвунен) – 58:24
В рейтинге снайперов за всю историю НХЛ Евгений Малкин опередил Джереми Рёника, забросившего за карьеру 513 шайб, и вышел на чистое 42-е место. 41-ю строчку с 515 голами занимает Пьер Тюржон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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