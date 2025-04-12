Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин забросил курьёзную 514-ю шайбу и опередил Джереми Рёника в истории НХЛ

Евгений Малкин забросил курьёзную 514-ю шайбу и опередил Джереми Рёника в истории НХЛ
Комментарии

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил свою 514-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В выездном матче с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты в Ньюарке, Малкин записал на свой счёт первый гол «Питтсбурга» на 17-й минуте, установив счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хаула (Мерсер, Песке) – 00:15     2:0 Палат (Гласс, Кейси) – 06:17     2:1 Малкин (Хейз, Карлссон) – 16:10     2:2 Пуустинен (Малкин, Грызлик) – 21:05 (pp)     2:3 Кросби (Раст, Грызлик) – 53:21 (pp)     2:4 Раст (Кросби, Койвунен) – 58:24    

В рейтинге снайперов за всю историю НХЛ Евгений Малкин опередил Джереми Рёника, забросившего за карьеру 513 шайб, и вышел на чистое 42-е место. 41-ю строчку с 515 голами занимает Пьер Тюржон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Кросби догнал Малкина и вышел на 2-е место в истории «Питтсбурга» по голам в большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android