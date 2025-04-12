Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко признался, что хотел стать футболистом

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признался, что в детстве хотел стать футболистом.

«Я хотел стать футболистом. Если бы я играл в футбол, то наверняка стал бы профессионалом. Я играл бы в одной из топ-5 лиг Европы.

Футбол в России не был важным видом спорта, а хоккей был очень популярен. Я просто был энергичным ребёнком. Мне нравилось заниматься всеми видами спорта: хоккеем, футболом, немного водным поло, волейболом. Мои отец и дедушка — волейболисты. Сейчас я обожаю хоккей», — приводит слова Марченко пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 75 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал40 результативных передач.