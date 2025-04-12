«Оттава» прервала «сухую» домашнюю серию, установив рекорд франшизы
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«Оттава Сенаторз» оформила самую длительную серию без пропущенных шайб на своём льду в клубной истории. В ночь с 11 на 12 апреля мск в матче с «Монреаль Канадиенс» гол, забитый гостями на 23-й минуте, зафиксировал «сухую» серию «Сенаторз» в домашних встречах на временной отметке 175:26.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 00:28 2:0 Козенс (Матинпало, Клевен) – 04:18 3:0 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 21:05 3:1 Дворак (Армиа, Страбл) – 22:26 4:1 Батерсон (Шабо, Дженсен) – 34:14 4:2 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 35:32
До этой игры «Оттава» дважды подряд оформила в домашних матчах шат-ауты — 5 апреля с «Флоридой Пантерз» (3:0) и 6 апреля с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). В предыдущий раз «сенаторы» пропустили на своей площадке 4 апреля на 27-й минуте игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1).
Видео: Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч
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