«Оттава» прервала «сухую» домашнюю серию, установив рекорд франшизы

«Оттава Сенаторз» оформила самую длительную серию без пропущенных шайб на своём льду в клубной истории. В ночь с 11 на 12 апреля мск в матче с «Монреаль Канадиенс» гол, забитый гостями на 23-й минуте, зафиксировал «сухую» серию «Сенаторз» в домашних встречах на временной отметке 175:26.

До этой игры «Оттава» дважды подряд оформила в домашних матчах шат-ауты — 5 апреля с «Флоридой Пантерз» (3:0) и 6 апреля с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). В предыдущий раз «сенаторы» пропустили на своей площадке 4 апреля на 27-й минуте игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1).

Видео: Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч