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«Оттава» прервала «сухую» домашнюю серию, установив рекорд франшизы

«Оттава» прервала «сухую» домашнюю серию, установив рекорд франшизы
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«Оттава Сенаторз» оформила самую длительную серию без пропущенных шайб на своём льду в клубной истории. В ночь с 11 на 12 апреля мск в матче с «Монреаль Канадиенс» гол, забитый гостями на 23-й минуте, зафиксировал «сухую» серию «Сенаторз» в домашних встречах на временной отметке 175:26.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 00:28     2:0 Козенс (Матинпало, Клевен) – 04:18     3:0 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 21:05     3:1 Дворак (Армиа, Страбл) – 22:26     4:1 Батерсон (Шабо, Дженсен) – 34:14     4:2 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 35:32    

До этой игры «Оттава» дважды подряд оформила в домашних матчах шат-ауты — 5 апреля с «Флоридой Пантерз» (3:0) и 6 апреля с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0). В предыдущий раз «сенаторы» пропустили на своей площадке 4 апреля на 27-й минуте игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1).

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Видео: Экстренный вратарь «Оттавы» бежит по шоссе на матч

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