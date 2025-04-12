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Мартин Бродо: я бы с удовольствием посмотрел, как Овечкин попытается забить 1000 голов

Мартин Бродо: я бы с удовольствием посмотрел, как Овечкин попытается забить 1000 голов
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Экс-голкипер «Нью-Джерси Дэвилз», рекордсмен НХЛ среди вратарей по количеству «сухих» матчей, побед и сыгранных матчей Мартин Бродо высказался на тему возможного количества голов за карьеру обладателя снайперского рекорда НХЛ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Его предел — только небо. Если он продолжит играть, а „Кэпиталз“ останутся хорошей командой и ещё какое-то время будут играть хорошо с теми игроками, которые у них есть, я бы с удовольствием посмотрел, как он попытается пробить 1000. Это было бы сумасшествием», — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ.

6 апреля в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в истории лиги. Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона-2025/2026.

Видео: Овечкин на тренировке повторил празднование рекордного гола

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