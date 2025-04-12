Александр Овечкин назвал свою следующую цель после снайперского рекорда в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свою следующую цель после снайперского рекорда в НХЛ.

«У нас осталось пять игр — и потом плей-офф. Самое главное сейчас — побороться за Кубок Стэнли», — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).