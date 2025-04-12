Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» добыть волевую победу над «Нью-Джерси»

В ночь с 11 на 12 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.