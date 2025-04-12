«Детройт» в овертайме обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Поделиться
На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своей площадке «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 01:01 1:1 Кейн – 24:07 1:2 Мотт (Холл, Лагессон) – 36:37 2:2 Гонсалвес – 37:52 3:2 Гонсалвес (Хагель, Чирелли) – 41:38 3:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 52:59 3:4 Каспер – 63:22
В составе победителей голами отметились Патрик Кейн, Тайлер Мотт и Марко Каспер, оформивший дубль. За «Тампу» отличились Энтони Чирелли и Гейдж Гонсалвес (дубль).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Баффало», а «Детройт» встретится с «Далласом».
Материалы по теме
Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ:
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
05:43
-
05:01
-
04:59
-
04:57
-
04:47
-
04:28
-
04:09
-
04:08
-
03:51
-
03:35
-
03:12
-
02:50
-
02:34
-
02:30
-
02:17
-
02:15
-
02:04
-
00:36
-
00:06
-
00:00
- 11 апреля 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:19
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:49
-
22:48
-
22:42
-
22:39
-
22:36
-
22:32