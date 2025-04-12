«Детройт» в овертайме обыграл «Тампу» в матче НХЛ

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своей площадке «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Патрик Кейн, Тайлер Мотт и Марко Каспер, оформивший дубль. За «Тампу» отличились Энтони Чирелли и Гейдж Гонсалвес (дубль).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Баффало», а «Детройт» встретится с «Далласом».

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