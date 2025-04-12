«Монреаль» проиграл «Оттаве», оставив микрошансы на плей-офф четырём клубам Востока НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
В составе «Оттавы» результативным пасом отметился российский защитник Артём Зуб. Шайбы «Сенаторз» забросили Шейн Пинто (дубль), Дилан Козенс, Ридли Грейг и Дрейк Батерсон, у «Канадиенс» отличились Кристиан Дворак и Ник Судзуки.
Поражение «Монреаля» (87 очков в 79 матчах) оставило математические шансы на плей-офф ещё четырём клубам Восточной конференции — «Коламбус Блю Джекетс» (81 очко в 78 матчах), «Детройт Ред Уингз» (81 очко в 79 матчах), «Нью-Йорк Рейнджерс» (81 очко в 79 матчах) и «Нью-Йорк Айлендерс» (79 очков в 78 матчах).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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