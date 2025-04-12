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Оттава Сенаторз — Монреаль Канадиенс, результат матча 12 апреля 2025, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

«Монреаль» проиграл «Оттаве», оставив микрошансы на плей-офф четырём клубам Востока НХЛ
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 00:28     2:0 Козенс (Матинпало, Клевен) – 04:18     3:0 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 21:05     3:1 Дворак (Армиа, Страбл) – 22:26     4:1 Батерсон (Шабо, Дженсен) – 34:14     4:2 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 35:32     5:2 Пинто (Зуб) – 57:44    

В составе «Оттавы» результативным пасом отметился российский защитник Артём Зуб. Шайбы «Сенаторз» забросили Шейн Пинто (дубль), Дилан Козенс, Ридли Грейг и Дрейк Батерсон, у «Канадиенс» отличились Кристиан Дворак и Ник Судзуки.

Поражение «Монреаля» (87 очков в 79 матчах) оставило математические шансы на плей-офф ещё четырём клубам Восточной конференции — «Коламбус Блю Джекетс» (81 очко в 78 матчах), «Детройт Ред Уингз» (81 очко в 79 матчах), «Нью-Йорк Рейнджерс» (81 очко в 79 матчах) и «Нью-Йорк Айлендерс» (79 очков в 78 матчах).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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