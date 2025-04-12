Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Протас раскрыл секрет успеха Александра Овечкина

Алексей Протас раскрыл секрет успеха Александра Овечкина
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас раскрыл секрет успеха капитана «столичных» Александра Овечкина.

— Что делает Овечкина настолько выдающимся снайпером?
— Ты ему отдаёшь передачу и просто понимаешь, что что-то будет. У тебя нет ни с кем такого ощущения. Ты ему отдаёшь — и ты ждёшь, что что-то должно произойти, — сказал Протас на YouTube-канале Fonbet.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда
Золотая клюшка, 70-е очко, досадный эпизод в концовке. Первый матч Овечкина после рекорда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android