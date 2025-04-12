Алексей Протас раскрыл секрет успеха Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас раскрыл секрет успеха капитана «столичных» Александра Овечкина.

— Что делает Овечкина настолько выдающимся снайпером?

— Ты ему отдаёшь передачу и просто понимаешь, что что-то будет. У тебя нет ни с кем такого ощущения. Ты ему отдаёшь — и ты ждёшь, что что-то должно произойти, — сказал Протас на YouTube-канале Fonbet.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).