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«Жизнь проносится перед глазами». Протас — о силе броска Овечкина

«Жизнь проносится перед глазами». Протас — о силе броска Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о силе броска капитана «столичных» Александра Овечкина.

— Есть такое понятие «Офис Овечкина». Команда отрабатывает комбинации, чтобы выводить Александра на этот бросок?
— В последние годы стало тяжело, потому что у некоторых команд просто человек с ним стоит постоянно. Овечкин едет за ворота — соперник с ним едет за ворота. На тренировках тяжело: ты ему отдаёшь эту передачу, а он не бросает. Потому что он может убить, прострелить кого-то. Там разбегаются люди. Я помню, я один раз оказался на пятаке… Ну, там просто жизнь проносится перед глазами. Видишь, что он замахивается, и реально просто убегаешь, — сказал Протас на YouTube-канале Fonbet.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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