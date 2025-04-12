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Расклады гонки за плей-офф Восточной конференции НХЛ: Монреаль, Коламбус, Рейнджерс, Детройт, Айлендерс

Гонка за плей-офф, Восток НХЛ: «Монреаль», «Коламбус», «Рейнджерс», «Детройт», «Айлендерс»
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В ходе игрового дня НХЛ с 11 по 12 апреля мск завершились все матчи с участием клубов, претендующих на последнюю оставшуюся путёвку в плей-офф Восточной конференции. «Детройт Ред Уингз» в овертайме переиграл на выезде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 OT), «Монреаль Канадиенс» потерпел гостевое поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 01:01     1:1 Кейн – 24:07     1:2 Мотт (Холл, Лагессон) – 36:37     2:2 Гонсалвес – 37:52     3:2 Гонсалвес (Хагель, Чирелли) – 41:38     3:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 52:59     3:4 Каспер – 63:22    
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 00:28     2:0 Козенс (Матинпало, Клевен) – 04:18     3:0 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 21:05     3:1 Дворак (Армиа, Страбл) – 22:26     4:1 Батерсон (Шабо, Дженсен) – 34:14     4:2 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 35:32     5:2 Пинто (Зуб) – 57:44    

По результатам этих встреч на восьмую квоту в плей-офф на Востоке по-прежнему сохраняют математические шансы пять клубов — «Монреаль» (87 очков в 79 матчах), «Коламбус Блю Джекетс» (81 очко в 78 матчах), «Нью-Йорк Рейнджерс» (81 очко в 79 матчах), «Детройт» (81 очко в 79 матчах) и «Нью-Йорк Айлендерс» (79 очков в 78 матчах).

При этом явное преимущество перед всеми имеет «Монреаль», которому достаточно одержать одну победу в основное время, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. «Рейнджерс», «Детройт» и «Айлендерс» могут вывести в плей-офф только победы во всех оставшихся матчах при условии всех поражений «Канадиенс» в основное время и потери «Коламбусом» по крайней мере двух очков.

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