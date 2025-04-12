Гонка за плей-офф, Восток НХЛ: «Монреаль», «Коламбус», «Рейнджерс», «Детройт», «Айлендерс»

В ходе игрового дня НХЛ с 11 по 12 апреля мск завершились все матчи с участием клубов, претендующих на последнюю оставшуюся путёвку в плей-офф Восточной конференции. «Детройт Ред Уингз» в овертайме переиграл на выезде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 OT), «Монреаль Канадиенс» потерпел гостевое поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:5).

По результатам этих встреч на восьмую квоту в плей-офф на Востоке по-прежнему сохраняют математические шансы пять клубов — «Монреаль» (87 очков в 79 матчах), «Коламбус Блю Джекетс» (81 очко в 78 матчах), «Нью-Йорк Рейнджерс» (81 очко в 79 матчах), «Детройт» (81 очко в 79 матчах) и «Нью-Йорк Айлендерс» (79 очков в 78 матчах).

При этом явное преимущество перед всеми имеет «Монреаль», которому достаточно одержать одну победу в основное время, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. «Рейнджерс», «Детройт» и «Айлендерс» могут вывести в плей-офф только победы во всех оставшихся матчах при условии всех поражений «Канадиенс» в основное время и потери «Коламбусом» по крайней мере двух очков.

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