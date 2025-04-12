«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» с ассистентским покером Макдэвида и вышел в плей-офф НХЛ

В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

В составе «Шаркс» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, ворота гостей защищал голкипер Георгий Романов, отразивший 30 из 33 бросков в створ (90,91%). Капитан «Эдмонтона» нападающий Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер, поучаствовав во всех заброшенных шайбах своей команды. Авторами голов у хозяев стали Эван Бушар, Тай Эмберсон, Кори Перри, а также Коннор Браун.

У гостей забивали Уилл Смит и Генри Тран.

Эта победа гарантировала набравшему 97 очков в 79 матчах «Эдмонтону» финиш в зоне плей-офф Западной конференции — теперь «нефтяников» не сможет догнать находящийся на девятой строчке таблицы «Калгари Флэймз», в активе которого 88 очков в 78 матчах (при четырёх оставшихся). «Сан-Хосе», замыкающий таблицу Запада, потерпел восьмое поражение подряд.