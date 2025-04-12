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Эдмонтон Ойлерз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 12 апреля 2025, счет 4:2, НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» с ассистентским покером Макдэвида и вышел в плей-офф НХЛ
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp)     2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41     2:1 Смит (Коваленко) – 17:13     2:2 Тран (Эклунд) – 25:44     3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp)     4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34    

В составе «Шаркс» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, ворота гостей защищал голкипер Георгий Романов, отразивший 30 из 33 бросков в створ (90,91%). Капитан «Эдмонтона» нападающий Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер, поучаствовав во всех заброшенных шайбах своей команды. Авторами голов у хозяев стали Эван Бушар, Тай Эмберсон, Кори Перри, а также Коннор Браун.

У гостей забивали Уилл Смит и Генри Тран.

Эта победа гарантировала набравшему 97 очков в 79 матчах «Эдмонтону» финиш в зоне плей-офф Западной конференции — теперь «нефтяников» не сможет догнать находящийся на девятой строчке таблицы «Калгари Флэймз», в активе которого 88 очков в 78 матчах (при четырёх оставшихся). «Сан-Хосе», замыкающий таблицу Запада, потерпел восьмое поражение подряд.

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