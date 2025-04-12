Макдэвид превзошёл редкое достижение Орра и Коффи. Впереди — лишь Гретцки и Лемье
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В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2, капитан «Эдмонтона» нападающий Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер, вписав своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp) 2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41 2:1 Смит (Коваленко) – 17:13 2:2 Тран (Эклунд) – 25:44 3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp) 4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34
После данного матча в активе Коннора — 71 результативная передача в текущем сезоне НХЛ. Для канадца это уже седьмой сезон с 70+ ассистами. Он превзошёл по данному показателю Бобби Орра и Пола Коффи (по 6 таких сезонов).
Ранее 7 или более сезонов сезонов с 70+ ассистами было о Уэйна Гретцки (16) и Марио Лемье (8).
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
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