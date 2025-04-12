Макдэвид превзошёл редкое достижение Орра и Коффи. Впереди — лишь Гретцки и Лемье

В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2, капитан «Эдмонтона» нападающий Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер, вписав своё имя в историю.

После данного матча в активе Коннора — 71 результативная передача в текущем сезоне НХЛ. Для канадца это уже седьмой сезон с 70+ ассистами. Он превзошёл по данному показателю Бобби Орра и Пола Коффи (по 6 таких сезонов).

Ранее 7 или более сезонов сезонов с 70+ ассистами было о Уэйна Гретцки (16) и Марио Лемье (8).

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