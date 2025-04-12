НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 01:01 1:1 Кейн – 24:07 1:2 Мотт (Холл, Лагессон) – 36:37 2:2 Гонсалвес – 37:52 3:2 Гонсалвес (Хагель, Чирелли) – 41:38 3:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 52:59 3:4 Каспер – 63:22
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 00:28 2:0 Козенс (Матинпало, Клевен) – 04:18 3:0 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 21:05 3:1 Дворак (Армиа, Страбл) – 22:26 4:1 Батерсон (Шабо, Дженсен) – 34:14 4:2 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 35:32 5:2 Пинто (Зуб) – 57:44
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хаула (Мерсер, Песке) – 00:15 2:0 Палат (Гласс, Кейси) – 06:17 2:1 Малкин – 16:10 2:2 Пуустинен (Малкин, Грызлик) – 21:05 (pp) 2:3 Кросби (Раст, Грызлик) – 53:21 (pp) 2:4 Раст (Кросби, Койвунен) – 58:24
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp) 2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41 2:1 Смит (Коваленко) – 17:13 2:2 Тран (Эклунд) – 25:44 3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp) 4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Баклунд (Коулман) – 16:25 2:0 Шарангович (Поспишил) – 25:31 3:0 Кадри (Коронато) – 27:23 (pp) 4:0 Ломберг – 47:20 4:1 Тренин – 55:39 4:2 Нюквист (Годро) – 58:30
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 сыгранных матчей.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 112 очками после 79 сыгранных встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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