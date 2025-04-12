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Макдэвид уступает лишь Гретцки по играм с 4+ передачами в истории «Эдмонтона»

Макдэвид уступает лишь Гретцки по играм с 4+ передачами в истории «Эдмонтона»
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Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер во встрече регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс».

Как сообщает StatsCentre на странице в соцсети, Макдэвид провёл свою 11-ю игру, где отдал четыре и более передач и вышел на второе место в истории «Ойлерз». Рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки — 50 таких матчей.

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бушар (Макдэвид, Хенрик) – 06:47 (pp)     2:0 Эмберсон (Макдэвид, Бушар) – 15:41     2:1 Смит (Коваленко) – 17:13     2:2 Тран (Эклунд) – 25:44     3:2 Перри (Макдэвид, Хенрик) – 47:32 (pp)     4:2 Браун (Нурс, Макдэвид) – 59:34    
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