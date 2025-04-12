Макдэвид уступает лишь Гретцки по играм с 4+ передачами в истории «Эдмонтона»

Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил ассистентский покер во встрече регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс».

Как сообщает StatsCentre на странице в соцсети, Макдэвид провёл свою 11-ю игру, где отдал четыре и более передач и вышел на второе место в истории «Ойлерз». Рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки — 50 таких матчей.

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.