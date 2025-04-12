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Стала известна первая пара розыгрыша Кубка Стэнли — 2025

Стала известна первая пара розыгрыша Кубка Стэнли — 2025
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Сегодня, 12 апреля, стала известна первая пара розыгрыша Кубка Стэнли первого раунда. «Каролина Харрикейнз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Ураганы» после 78 матчей имеют в активе 97 очков и занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Дэвилз» с 89 очками после 79 встреч находятся на третьей строчке Столичного дивизиона.

В регулярном сезоне команды провели четыре встречи, в которых одержали по две победы.

Напомним, регулярка в Национальной хоккейной лиге завершится 18 апреля. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 19 апреля по американскому времени. Плей-офф НХЛ завершится не позднее 23 июня.

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