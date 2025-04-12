Покер из ассистов Макдэвида, вратарь «Милана» потерял сознание в игре. Главное к утру
Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился четырьмя ассистами по ходу матча с «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ и помог своей команде выйти в плей-офф, голкипер итальянского «Милана» Мик Меньян получил тяжёлую травму, потеряв сознание в игре с «Удинезе», и покинул поле на носилках, «Спартак» сенсационно проиграл махачкалинскому «Динамо» в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» с ассистентским покером Макдэвида и вышел в плей-офф НХЛ.
- Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А.
- «Спартак» уступил «Динамо» Мх в матче РПЛ, Медина не реализовал пенальти на 86-й минуте.
- Стала известна первая пара розыгрыша Кубка Стэнли — 2025.
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