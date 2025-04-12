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12 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, Евролига, НХЛ, PFL, НБА

Покер из ассистов Макдэвида, вратарь «Милана» потерял сознание в игре. Главное к утру
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Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился четырьмя ассистами по ходу матча с «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ и помог своей команде выйти в плей-офф, голкипер итальянского «Милана» Мик Меньян получил тяжёлую травму, потеряв сознание в игре с «Удинезе», и покинул поле на носилках, «Спартак» сенсационно проиграл махачкалинскому «Динамо» в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» с ассистентским покером Макдэвида и вышел в плей-офф НХЛ.
  2. Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А.
  3. «Спартак» уступил «Динамо» Мх в матче РПЛ, Медина не реализовал пенальти на 86-й минуте.
  4. Стала известна первая пара розыгрыша Кубка Стэнли — 2025.
  5. Стали известны окончательные пары плей-ин и плей-офф Евролиги в сезоне-2024/2025.
  6. Диана Авсарагова проиграла Элоре Дане в первом раунде PFL World Tournament 2.
  7. Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» добыть волевую победу над «Нью-Джерси».
  8. «Милан» со счётом 4:0 разгромил «Удинезе» в матче 32-го тура Серии А.
  9. «Валенсия» с минимальным счётом обыграла «Севилью» в матче 31-го тура Ла Лиги.
  10. Анчелотти может быть уволен из «Реала» даже в случае победы в Ла Лиге — Sport.es.
  11. 53 очка Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть второй клуб Запада «Хьюстон».

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