Малкин стал 3-м действующим игроком НХЛ после Овечкина и Кросби по необычному показателю

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в выездном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил свою 514-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил 30-ю шайбу «Нью-Джерси Дэвилз». Эта франшиза стала четвёртой, которой Евгений забрасывал 30 и более шайб. Среди действующих игроков НХЛ только Александр Овечкин (14) и Сидни Кросби (8) забивали 30+ голов большему количеству франшиз.

В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.