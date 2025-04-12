Малкин стал 3-м действующим игроком НХЛ после Овечкина и Кросби по необычному показателю
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в выездном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил свою 514-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин забросил 30-ю шайбу «Нью-Джерси Дэвилз». Эта франшиза стала четвёртой, которой Евгений забрасывал 30 и более шайб. Среди действующих игроков НХЛ только Александр Овечкин (14) и Сидни Кросби (8) забивали 30+ голов большему количеству франшиз.
В ночь с 11 на 12 апреля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хаула (Мерсер, Песке) – 00:15 2:0 Палат (Гласс, Кейси) – 06:17 2:1 Малкин – 16:10 2:2 Пуустинен (Малкин, Грызлик) – 21:05 (pp) 2:3 Кросби (Раст, Грызлик) – 53:21 (pp) 2:4 Раст (Кросби, Койвунен) – 58:24
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