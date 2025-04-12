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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 12 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 12 апреля 2025 года
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Сегодня, 12 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 14:00 мск в Челябинске состоится матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 в Москве местное «Динамо» встретится с казанским «Ак Барсом». Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» 0-1;
«Салават Юлаев – «Спартак» 1-0.

«Трактор» – «Динамо» Мн;
«Динамо» М – «Ак Барс».

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