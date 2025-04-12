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16-летний сын Кулёмина был выбран на драфте OHL клубом системы «Филадельфии Флайерз»

16-летний сын Кулёмина был выбран на драфте OHL клубом системы «Филадельфии Флайерз»
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16-летний сын Николая Кулёмина Алекс был выбран на драфте OHL (хоккейная лига Онтарио) под девятым общим номером клубом системы «Филадельфии Флайерз» «Дон Миллс Флайерс».

Нападающий принял участие за команду в Кубке OHL. Форвард сыграл три матча, очков не набрал и получил четыре минуты штрафа.

Напомним, последние сезоны Николай Кулёмин играл в КХЛ в составах «Салавата Юлаева» и «Металлурга». В сезоне-2023/2024 Кулёмин сыграл за уфимский клуб 46 встреч, в которых записал на свой счёт 13 голов и отдал 12 результативных передач, набрав 25 очков. Николай Кулёмин был выбран под общим 44-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде драфта НХЛ 2006 года.

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