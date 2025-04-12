Александр Овечкин — о Вашингтоне: это мой второй дом, здесь я вырос как мужчина

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о жизни в столице США.

«Я провёл здесь 20 лет и вырос как мужчина. Здесь растут мои дети, это мой второй дом. У меня тут замечательные друзья. Семья, это… да, я люблю этот город», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).