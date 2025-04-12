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«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть
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Вечером 12 апреля в Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 81 очком после 78 встреч располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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