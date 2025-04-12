«Коламбус» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Вечером 12 апреля в Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 81 очком после 78 встреч располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.