«Коламбус» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
Поделиться
Вечером 12 апреля в Коламбусе (США) на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 19:30 мск. Игру покажут североамериканские телеканалы. Официально этот матч в России транслироваться не будет. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 109 очков после 78 встреч, занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус Блю Джекетс» с 81 очком после 78 встреч располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
13:44
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
12:42
-
12:30
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:45
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:25
-
07:03
-
05:43
-
05:01
-
04:59
-
04:57
-
04:47
-
04:28
-
04:09
-
04:08