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Габриэль Ландеског высказался об участии в матче впервые более чем за 1000 дней

Габриэль Ландеског высказался об участии в матче впервые более чем за 1000 дней
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о своих впечатлениях от матча за состав клуба АХЛ «Иглс» с «Хендерсон Силвер Найтс» (2:0). Эта встреча стала для форварда первой за более чем 1000 дней.

«Это то, что делает игру такой замечательной — ты выходишь и бьёшь соперника, а после следующего вбрасывания кто-то говорит тебе что-то приятное. Это довольно круто. Поддержка со стороны игроков по всей лиге очень много значит.

У меня высокие ожидания от себя. Я также реалистично оцениваю, через что мне пришлось пройти и сколько времени упущено. Я не хочу заглядывать слишком далеко вперёд. Но знаю, что чувствую себя хорошо сегодня, надеюсь, что буду чувствовать себя хорошо завтра и мы сможем продолжать работать. Я могу продолжать тренироваться, и посмотрим, куда это нас приведёт.

Я никогда не думал, что это дойдёт до такого момента, когда это событие станет настолько масштабным и привлечёт столько внимания. Я просто пытался вернуться обратно на лёд, и вот мы здесь. Это была весёлая ночь. Теперь я устал и с нетерпением жду сна», — цитирует Ландескога APnews.

Отметим, что хоккеист не играл в официальных встречах после победы в Кубке Стэнли — 2022. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

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