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Трактор — Динамо Минск: онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнется в 14:00 по мск

«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 12 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут каналы КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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