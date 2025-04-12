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Владелец «Вашингтона» высказался о будущем Овечкина в столичном клубе

Владелец «Вашингтона» высказался о будущем Овечкина в столичном клубе
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о будущем российского капитана «столичных» Александра Овечкина в клубе.

«Алекс играет за нас 20 лет, он будет играть и в следующем году, мы должны найти творческий подход, когда он решит, что не хочет больше играть, а он, очевидно, ещё не принял такого решения. Я не вижу причин, по которым отношения между игроком и клубом должны прекратиться. Нам стоит поискать варианты, когда он не будет игроком, но будет частью организации. Можно сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса.

Это вселяет в меня оптимизм и позитивный настрой на будущее. Сейчас идут размышления, и я думаю: «Эй, он побил рекорд как раз вовремя, теперь мы переведём дух, выйдем в плей-офф и попытаемся выиграть ещё один Кубок Стэнли, верно?» А что будет в следующем году? Надо продолжать двигаться вперёд, не останавливаться. Это то, чего я хочу, чтобы мы делали в самом важном городе, с великой фан-базой, великим игроком», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.

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