Плющев: «Авангард» умеет заставить ошибаться, поэтому будет поинтереснее «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-1).

— Большинство считает, что серия «Авангарда» и «Локомотива» — это скрытый финал. Согласны?

— Вы знаете, в финале могли бы быть даже те, кто вылетел в первом раунде. Поэтому всё будет решать площадка. То, что «Локомотив» играет в такой строгий, я бы сказал, консервативный хоккей, и он приносит успех — это одно. «Авангард» играет в достаточно другой схеме. И на сегодняшний день «Авангард», в общем-то, прошёл достаточно хорошую концовку «гладкого» чемпионата. Но и в плей-офф выглядит убедительно. Мне так кажется, что «Авангард» будет поинтереснее в этой серии.

— По сути, мы увидим противостояние двух философий хоккея. Системный «Локомотив» против атакующего и творческого Омска. Это плюс или минус? Или хотелось бы, чтобы обе команды играли, скажем так, для зрителей?

— Вы знаете, кто-то там придумал, что играть надо в атаку, играть только для зрителей… Спорт вообще для зрителей, но, чтобы добиться результата, надо показывать гармоничный хоккей. А это значит, что надо достаточно хорошо играть в обороне и достаточно интересно – в атаке. Какая из команд будет заставлять соперника ошибаться, та победит. Играя в активный хоккей, можно нарваться на контратаки. Но играя в активный хоккей, всё-таки можно заставить соперника ошибиться. И под своими воротами, и ещё где-то. Поэтому «Авангард» в этой паре выглядит предпочтительнее, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».