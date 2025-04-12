Шарипзянов: хочется проверить, реально заблокировать бросок Овечкина или нет

Капитан и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов выразил желание сыграть против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Надеюсь, Овечкин побьёт все рекорды, а его рекорд не побьётся никогда. Насколько я слышал, он хочет ещё поиграть в КХЛ. Я с радостью попробую поиграть против него, заблокировать его бросок. Хочется проверить, реально его заблокировать или нет. В НХЛ люди пробуют, но пока у них это не очень успешно получается.

Конечно, он величайший игрок, который сейчас переживает прекрасное время. Перед сезоном многие говорили про него разное, но он вышел и показал невероятный результат. Он просто зверь, его можно сравнить с медведем. Хорошо, что в России есть такой спортсмен», – приводит слова Шарипзянова Metaratings.