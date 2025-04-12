Дементьев рассказал о ключевом факторе в серии Кубка Гагарина «Динамо» — «Ак Барс»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что в серии Кубка Гагарина — 2025 «Динамо» — «Ак Барс» ключевым станет фактор удалений.

«Совершенно разного стиля команды играют друг против друга. Но здесь дисциплинированная игра «Ак Барса» без удалений может дать им преимущество над «Динамо» и хорошая пара вратарей, как в одной команде, так и в другой. За исключением того, что Подъяпольский, конечно, сыграл одну игру, а до этого момента пропустил достаточно много. Поэтому здесь существуют свои плюсы и минусы в каждой команде, но думаю, что залогом победы будет та команда, которая будет играть более дисциплинированно и меньше удаляться», — цитирует Дементьева Vprognoze.

Напомним, матчи в серии «Динамо» Москва – «Ак Барс» состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости