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Илья Протас: рекорд Овечкина — тема номер один в Северной Америке

Илья Протас: рекорд Овечкина — тема номер один в Северной Америке
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Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас, выбранный «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером, высказался о рекорде российского капитана столичного клуба Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Рекорд Овечкина – тема номер один в Северной Америке?
— Да. Особенно когда оставалось три гола. Это была тема номер один. Особенно в Канаде, тут все влюблены в хоккей, это главный вид спорта. Все следили за погоней. Невероятное событие, мурашки по коже, — цитирует Протаса «ВсеПроСпорт».

6 апреля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных», которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, в этой встрече забросил Овечкин, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории – он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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