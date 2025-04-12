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«Президент показал несколько финтов». Форвард минского «Динамо» — о тренировке с Лукашенко

«Президент показал несколько финтов». Форвард минского «Динамо» — о тренировке с Лукашенко
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19-летний форвард минского «Динамо» Егор Бориков рассказал о тренировке с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

— В последней тренировке «Динамо» принял участие даже президент Беларуси...
— Александр Григорьевич (Лукашенко) показал несколько хоккейных финтов, настроил команду на новую серию. Такое внимание первого человека страны окрыляет любого хоккеиста. Для «Динамо» это большой плюс, — приводит слова Борикова Russia-Hockey.

Напомним, в серии 1/4 финала Кубка Гагарина минское «Динамо» встретится с челябинским «Трактором». Матчи в серии состоятся 12, 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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