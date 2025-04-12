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Гашек: дед Гретцки был белорусом и украинцем и не имел отношения к России

Гашек: дед Гретцки был белорусом и украинцем и не имел отношения к России
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Чешский бывший вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, как он относится к словам Уэйна Гретцки о том, что дед экс-форварда гордился бы тем, что Александр Овечкин побил рекорд его внука в НХЛ.

— Что вы думаете о словах Гретцки о том, что его дедушка был русским и что он был бы очень рад, «если бы русский побил мой рекорд»?
— Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России. Или, скорее, не имел большого отношения к русским, учитывая историю его страны, — приводит слова Гашека iSport.

Напомним, после того, как Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, Уэйн заявил: «Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, если бы россиянин побил мой рекорд».

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