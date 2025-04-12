«То, что он говорит — ничего не значит». Сикура — о словах Ротенберга про «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга о столичном клубе во время серии плей-офф КХЛ.

— После того как Ротенберг сравнил легионеров «Динамо» с петухами, с каким настроем выходили на лёд?

— На самом деле, нечего сказать. Старались не позволять ему отвлекать наше внимание от хоккея. В конце концов, он не игрок, он просто тренер и не выходит на лёд играть против нас, так что мы не беспокоимся.

— То есть все эти слова вас никак не зацепили?

— Вовсе нет, он мог говорить про нас всё, что хочет. То, что он говорит, что бы это ни было, ничего не значит, — приводит слова Сикуры «Матч ТВ».