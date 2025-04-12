Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
12 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чесалин (Сафин) – 13:49 (3x3) 1:1 Марченков (Гончар) – 18:42 (3x3) 1:2 Шмелёв – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
12 апреля 2025, суббота. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Сафин – 00:52 (3x3) 2:0 Калашников (Фиськов) – 06:13 (3x3) 2:1 Бучкин (Лисовец) – 10:37 (3x3) 2:2 Михалёв (Лукашевич) – 13:59 (3x3) 2:3 Слыш – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
12 апреля 2025, суббота. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шакиров – 01:03 2:0 Дрожжин – 02:59 3:0 Шакиров – 04:53 (3x3) 3:1 Гончар (Шмелёв) – 05:10 (3x3) 4:1 Мухин – 05:47 (3x3) 5:1 Шакиров (Якупов) – 07:39 (3x3) 6:1 Четвериков – 11:56 6:2 Полукаров – 13:57 (3x3) 6:3 Марченков (Олейников) – 18:50 (3x3) 6:4 Гончар (Шмелёв) – 20:02 (3x3) 6:5 Шмелёв – 20:35
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 16-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Михалёв (Серафимович) – 10:22 (3x3) 0:2 Кубраков (Лисовец) – 11:10 (3x3) 0:3 Слыш (Лисовец) – 12:58 (3x3) 0:4 Лисовец (Михалёв) – 16:25 (3x3) 1:4 Шляхтов (Мухин) – 17:05 (3x3) 2:4 Муравьёв (Дрожжин) – 18:10 (3x3) 2:5 Лукашевич (Михалёв) – 18:41 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Комментарии
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